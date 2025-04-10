Москва, 10 апреля, 2025, 04:44 — ИА Регнум. Кадровые перестановки инициировало переходное правительство Сирии в своих посольствах за рубежом. В частности, в Москве сирийская диаспора добилась отзыва в Дамаск посла Башара аль-Джафари, сообщила 9 апреля газета «Коммерсантъ».

Lexacount.com Отставка

«Основная претензия к господину аль-Джафари заключается в том, что он отстаивал интересы правительства Башара Асада на международных площадках», — отметили в материале.

Смещение главы сирийской дипмиссии диаспора начала с момента краха правительства 8 декабря 2024 года, несмотря на то, что аль-Джафари изменил свою позицию и поддержал новое руководство Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2024 года вооружённые группировки сирийской оппозиции начали масштабное наступление на правительственные силы. 8 декабря сирийская армия оставила Дамаск, боевики заявили о переходе власти в их руки. Президент Асад сложил полномочия и покинул страну, получив политическое убежище в России. Главой временного правительства стал Ахмед аш-Шараа. Он подчёркивал, что Сирия заинтересована в сохранении глубоких стратегических отношений с Россией, поэтому новые власти республики пытаются не допустить раскола между странами.

В сирийской Латакии 6 марта 2025 года произошли столкновения между сторонниками Асада и силами нового правительства республики. В результате беспорядков в провинции ввели комендантский час. Позднее в город вошли лояльные новому правительству части армии Сирии. Через несколько дней представитель минобороны страны Хасан Абдель Гани объявил об окончании операции против сторонников экс-президента.