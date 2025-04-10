Киев, 10 апреля, 2025, 04:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил украинским журналистам, что не стал подписывать сделку по недрам, которую 12 февраля привез в Киев глава минфина США Скотт Бессент, в том числе из-за отношения американского финансиста к переговорам и к Украине в целом.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Зеленский припомнил, что Бессент откровенно требовал подписания соглашения, когда как он планировал «обсуждение на равных», а не как с «третьесортной страной».

«Вы должны подписать его сейчас», — процитировал Зеленский главу минфина США, добавив, что тот при этом стучал по столу пальцем.

«Перестань тыкать пальцем и давай поговорим по существу, в таком ключе я мог ответить», — сказал глава киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, Скотт Бессент 5 апреля заявил, что Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал сделку, которая могла бы стать самой легкой в мире. Он уточнил, что к приезду главы киевского режима для подписания этого соглашения было всё готово.

Газета The Wall Street Journal 1 апреля написала, что киевский режим не хочет принимать навязываемые США условия сделки по добыче полезных ископаемых, так как не желает лишиться контроля над украинскими ресурсами. Отмечалось, что при этом украинская сторона также пытается не вызвать раздражения у Трампа.