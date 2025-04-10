Москва, 10 апреля, 2025, 04:17 — ИА Регнум. В мае россиян ожидает дополнительный восьмидневный отдых. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа. ру» Юлия Санина.

Gov.tuva.ru 1 мая

«В этом году россиян ожидает восемь выходных дней, приуроченных к майским праздникам: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая», — напомнила спикер в беседе с «РИА Новости».

Так, в первый майский день будет праздничный выходной, 2 мая — перенесённый выходной с 4 января, 3 и 4 мая также нерабочие. Следующий блок выходных дней начнётся с 8 мая — перенесённый за счёт воскресенья, 23 февраля. 9 мая празднуется День Победы, 10 и 11 мая станут выходными днями.

Как сообщало ИА Регнум, согласно производственному календарю, в мае 2025 года россияне будут 18 дней работать и 13 дней отдыхать. Эксперты советуют уходить в отпуск в месяцы, в которых больше рабочих дней. В таком случае размер отпускных будет выше.

За счёт переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня.

В 2025 году работающие россияне будут трудиться шесть дней в неделю только один раз. В производственном календаре установлено, что дни с 27 октября по 1 ноября будут рабочими, поскольку выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября. При этом 1 ноября рабочий день будет коротким.