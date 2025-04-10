Москва, 10 апреля, 2025, 03:51 — ИА Регнум. Прощание с музыкантом-рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) состоится в Москве 11 апреля. Об этом «Известиям» сообщил его друг, пианист Лука Сафронов-Затравкин.

Соцсети Паша Техник

Отпевание начнется в 12:00 в храме Петра и Павла в Лефортово. После этого до 15:00 пройдёт церемония прощания. Она будет доступной для всех желающих проводить Пашу Техника в последний путь.

Похоронят рэпера на Николо-Архангельском кладбище.

Бывшая супруга Ивлева Ева Карицкая в соцсетях написала, что родные согласились похоронить Пашу Техника в его любимых ярких брендах.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта 40-летнего рэпера в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали в одну из больниц Пхукета в Таиланде. Его ввели в искусственную кому. Позднее стало известно, что музыкант проходил курс лечения в реабилитационном центре.

4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть, в тот же день вечером скончался.

31 марта Карицкая сообщала, что у Техника была выявлена пневмония и почти на 100% поражены лёгкие. Причиной могла стать бактериальная инфекция. Музыканта подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Согласно заключению, причина смерти Павла Ивлева — септический шок. Было также и несколько других отягчающих обстоятельств.

В апреле 2024 года Паша Техник репетировал свои похороны. Церемонию назвали ироничной и вместе с тем трогательной. Канал Labelcom выпустил спецвыпуск «Прощай, легенда» в формате имитации похорон с участием комиков, не злобно высмеивающих его жизнь и карьеру. В финале Паша вышел из лакированного гроба из красного дерева, в котором пролежал всю передачу, и произнёс трогательную речь.