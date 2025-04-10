Вашингтон, 10 апреля, 2025, 03:49 — ИА Регнум. Встречу с президентом России Владимиром Путиным допустил американский лидер Дональд Трамп. Это когда-то произойдёт, отметил он 9 апреля в беседе с журналистами в Белом доме.

kremlin.ru Встреча Президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

Репортёры поинтересовались у президента США, если у него планы провести переговоры с Путиным в Саудовской Аравии.

«В какой-то момент. Посмотрим», — ответил американский лидер.

По мнению Трампа, стороны должны дойти до принятия подобного решения.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта Трамп утверждал о намерении в апреле или «немного позже» отправиться с официальным визитом в Саудовскую Аравию, Катар и ряд других стран Ближнего Востока. Посещение Саудовской Аравии станет первой официальной поездкой Трампа за рубеж после инаугурации.

По данным портала Axios, Трамп планирует совершить визит в середине мая в Саудовскую Аравию. При этом власти Саудовской Аравии хотят, чтобы поездка президента США состоялась после прекращения огня между Россией и Украиной. Кроме того, Эр-Рияд назывался в качестве возможного места встречи Трампа с Путиным.