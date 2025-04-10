Вашингтон, 10 апреля, 2025, 03:26 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объяснил журналистам и общественности, почему он решил отложить введение дополнительных торговых ограничений на 90 дней для 75 государств. По его словам, «люди немного напуганы». События последних нескольких дней проанализировали авторы газеты The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум Зачем Трамп объявил войну всему миру

Так, ранее министр финансов Скотт Бессинт в своём выступлении заявил, что отмена тарифов была стратегией главы Белого дома «с самого начала». Сам же Трамп пояснил, что принял это решение в ответ на рыночные потрясения.

Еще накануне американский лидер довольно «дерзко высказался о своих тарифах», заявив, что его политика «никогда не изменится», отметило издание.

После приостановки действия тарифов, позиция Трампа очевидно изменилась.

«Нужно быть гибким», — сказал он журналистам.

На вопрос о том, почему он решил взять паузу в повышении пошлин, Трамп пояснил, что связано это с реакцией «людей».

«Я подумал, что люди немного перегибают палку. Они слишком возбуждены. Они немного напуганы», — заключил президент США.

9 апреля Дональд Трамп объявил о приостановке действия ответных пошлин в отношении более 75 стран.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп заявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили.

Приостановка введения зеркальных пошлин США в отношении более чем 75 стран не касается секторальных тарифов. Об этом 9 апреля заявил Скотт Бессент, комментируя решение Трампа.

После заявления Трампа о приостановке действия пошлин для ряда стран основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали резкий рост.

Курс биткоина 9 апреля вырос на 5,5% на бирже Binance. Таким показателем отметились торги. Рост произошел после заявления президента США о том, что размер пошлин более чем для 75 государств будет составлять 10% в течение 90 дней.

Издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии написало о том, что страны Евросоюза могут с 15 апреля ввести против США ответные пошлины, которые ударят в первую очередь по электорату президента Трампа. Еврокомиссия рассматривает возможность повышения тарифов до 25% на широкий спектр товаров, экспортируемых из США на сумму около 22,1 млрд евро.