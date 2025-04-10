Вашингтон, 10 апреля, 2025, 03:11 — ИА Регнум. Американских политиков, предоставивших Украине дальнобойное оружие для ударов по России, необходимо отправить в тюрьму. Об этом заявил журналист Такер Карлсон со ссылкой на отчёт Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Они рассчитали: если мы предоставим оружие, которое позволит украинской армии или нашей армии, используя Украину как посредника, наносить удары по целям внутри России, то вероятность ядерного конфликта, по их оценке, составит 50%. И они всё равно это сделали. На этом этапе таких людей надо сажать в тюрьму как преступно невменяемых. Вы рискуете ядерной войной, вас должны запереть. Я не понимаю, как такое возможно, я даже поверить не мог», — отметил он в беседе с журналистом и конспирологом Алексом Джонсом.

По мнению Карлсона, для принятия подобного решения надо быть не в себе, под контролем каких-то сверхъестественных сил, чтобы решиться на такое.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что около 70% вооружения ВСУ — это помощь международных партнёров. При этом он добавил, что украинской армии необходимы новые поставки тяжёлой бронетехники, систем ПВО и боеприпасов калибров НАТО. По его словам, ударные беспилотники дальнего радиуса действия, которые произвели в рамках украинских программ, выступают определённой заменой дальнобойных ракет.

В апреле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью украинскому изданию «Левый берег» пожаловался на сокращение военной помощи от США. Основная поддержка идёт со стороны Европы. Если помощи от США не будет вовсе, Украине придётся «рассчитывать на собственные силы», признал главком.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что никакие поставки вооружений киевскому режиму не изменят ход спецоперации. Российская армия уничтожала и будет уничтожать западную военную технику.