Москва, 10 апреля, 2025, 02:53 — ИА Регнум. Мошенники создают сайты, которые выглядят как официальные ресурсы известных страховых компаний, продающих полиса ОСАГО. Об этом сообщает «РИА Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM ОСАГО

В МВД агентству пояснили, что мошенники регистрируют доменное имя, содержащее слово «osago» или похожее на название известной страховой компании. На этом домене размещается сайт-подделка, который практически полностью копирует оформление оригинального сайта страховой компании.

Чтобы рассчитать стоимость страховки, пользователю предлагают заполнить анкету, указав все свои персональные данные, номер водительского удостоверения, информацию об автомобиле, номер телефона и адрес электронной почты.

После заполнения анкеты пользователю предлагают оплатить электронный полис ОСАГО с помощью банковской карты, указав номер карты, дату окончания срока её действия и CVV/CVV-код.

Далее мнимые страховщики перенаправляют пользователя на поддельную страницу подтверждения оплаты, где просят ввести код подтверждения оплаты, полученный от банка.

Если аферистам удаётся получить код подтверждения оплаты, они обходят двухфакторную аутентификацию и получают деньги.

Как сообщало ИА Регнум, злоумышленники для кражи личных данных россиян клонируют их аккаунты в соцсетях. О своём «клоне» жертвы узнают обычно от друзей или знакомых, которые получили подозрительный запрос на добавление в друзья или сообщение с просьбой о помощи. Иногда мошенники сами выходят на связь со своими жертвами и требуют деньги, угрожая использовать их клон для обмана. Эксперты советуют периодически проверять свой профиль на наличие двойника.

Ранее инженер-аналитик лаборатории исследований кибербезопасности «Газинформсервиса» Ирина Дмитриева рассказала, что мошенники стали заражать смартфоны россиян вредоносным ПО под видом оформления курьерской доставки. Для «отслеживания доставки» злоумышленник прикрепляет в переписку apk-файл, присылает трек-номер и инструкцию по установке приложения, после чего активируется вредоносное ПО, которое может красть данные, включаться в ботнет-сети для DDoS-атак, шифровать файлы с последующим вымогательством.

Ещё одна новая схема обмана связана с якобы заменой кодов номеров домашних телефонов. Таким образом злоумышленники обманули 82-летнего пенсионера. Аферисты позвонили мужчине и убедили его, что сейчас коды городских телефонов меняют с 499 на 495. Они предложили установить необходимое для этого оборудование со скидкой для пенсионеров, после чего выманили у мужчины паспортные данные, якобы чтобы проверить возраст. В итоге пожилой человек лишился почти 1 млн рублей.

Полицейские и сотрудники ФСБ 7 апреля задержали 15 человек, которые с помощью технологии подмены номеров помогали телефонным мошенникам обманывать россиян.