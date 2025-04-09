Донецк, 10 апреля, 2025, 02:35 — ИА Регнум. В Донецке в результате взрыва украинского боеприпаса погибли двое подростков. Об этом 9 апреля сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«В Куйбышевском районе Донецка в результате детонации ранее неразорвавшегося боеприпаса вооружённых формирований Украины погибли два мальчика-подростка 2010 и 2013 годов рождения», — отметил он в Telegram-канале.

Трагедия произошла вечером 8 апреля. Пушилин выразил соболезнования родным погибших.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова едва сдерживала слезы, когда во время брифинга приводила данные о детях, погибших из-за атак ВСУ на российские регионы. Дипломат уточнила, что от преступных действий киевского режима начиная с 2014 года пострадали и погибли не менее 1,7 тыс. детей. За прошедший год наибольшее число пострадавших от действий ВСУ детей фиксировалось в ДНР. Там ранения получили 127 несовершеннолетних, погибли 11. Они стали жертвами артиллерийских и ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры, подрывались на минах и кассетных боеприпасах.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 2 марта отмечал, что от действий украинских вооружённых формирований в приграничных и тыловых регионах РФ погибли 652 мирных жителя. В их числе ― 23 ребёнка. Также ранения получили 2980 человек, из них 169 детей. Все факты расследуются, всего было возбуждено 2690 уголовных дел.