Кум, Иран, 10 апреля, 2025, 02:30 — ИА Регнум. Неопознанный светящийся объект был замечен в ночь на 10 апреля в небе над городом Кум, который находится в центральной части Ирана к югу от Тегерана. Об этом написало агентство Mehr.

Mehr Неизвестный объект

По информации очевидцев, неопознанный объект двигался по небу.

«До сих пор нет официального объяснения этому явлению, местные власти и эксперты изучают отчеты», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что небесный объект излучал яркий свет.

Как передавало ИА Регнум, неизвестный светящийся объект заметили очевидцы в небе над Киевом 4 апреля.

В начале мая 2024 года в небе над всей территорией Украины наблюдалось свечение неизвестного происхождения. О причинах и природе явления выдвинули несколько версий. Предполагали, что это на самом деле «вторая ступень ракеты-носителя Falcon 9, запустившего сегодня два спутника WorldView Legion», либо «редкое розовое полярное сияние».

В ночь на 1 мая в небе над восточной частью Украины заметили ярко вспыхнувший объект, озаривший всё вокруг зеленоватым светом. Взрывов в момент вспышки слышно не было. Официальной информации или комментариев по поводу появления неопознанного объекта в украинском воздушном пространстве не поступало.