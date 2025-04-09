Калуга, 10 апреля, 2025, 02:18 — ИА Регнум. В аэропорту Калуги ночью 10 апреля сняли введённые ранее ограничения на приём и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото Агентство регионального развития Калужской области Международный аэропорт «Калуга» им. Циолковского

Он уточнил, что в работе воздушной гавани были объявлены ограничения для обеспечения безопасности полётов.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту Внуково 9 апреля в 23:05 отменили введенные ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в ночь на 8 апреля также вводили в аэропортах Владикавказа и Грозного. Приём и выпуск самолётов аэропорты Беслан во Владикавказе и Северный в Грозном прекратили в 01:53 мск.