Брюссель, 10 апреля, 2025, 02:26 — ИА Регнум. Еврокомиссия не намерена продлевать истекающие в июне торговые льготы для Украины, позволяющие экспортировать продукцию в Евросоюз на выгодных условиях. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на еврокомиссара по сельскому хозяйству Кристофа Хансена.

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«Текущие меры в любом случае будут отменены. Совет ясно дал понять, что продление невозможно», — подтвердил Хансен.

При этом Еврокомиссия разрабатывает новую систему тарифных квот, несравнимую с прежними льготами, которые практически не имели ограничений, отметили в статье.

Отмечается, что данная мера представляет собой политически чувствительное решение на фоне длительных массовых протестов фермеров и давления со стороны правительств ряда стран Евросоюза.

В июне 2022 года ЕС на год приостановил взимание пошлин с украинских товаров. После этого европейские аграрии столкнулись с проблемами сбыта своей продукции. Затем беспошлинный ввоз продлили до июня 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, поставки дешёвого украинского зерна на европейские рынки разозлили фермеров Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши. Зерно с Украины не прошло транзитом через указанные страны, а попало на их внутренние рынки, что стало причиной недовольства местных аграриев. Украинская сельхозпродукция оказалась наиболее взрывоопасным политическим вопросом, подчёркивали эксперты.

У европейских фермеров вызывает страх вступления Украины в Евросоюз из-за угрозы конкуренции на сельхозрынке, писала французская газета L’Opinion. Кроме того, после конфликта европейцам придётся восстанавливать сельское хозяйство Украины. Это потребует не только больших финансовых вложений, но и увеличит выпуск украинской продукции, вынудив европейских фермеров сократить производство на 20%, отмечали авторы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала фермерам восточных стран ЕС, включая Венгрию и Польшу, программу помощи в 100 млн евро за отмену запрета на импорт зерна с Украины и потребовала от них соблюдения европейского единства в вопросах торговли. По данным ЕК, наиболее пострадавшим фермерам уже направили пакет поддержки в размере 56,3 млн евро.