Вашингтон, 10 апреля, 2025, 02:04 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединённые Штаты проиграли войну против России. Своё мнение он выразил в интервью радиоведущему, конспирологу Алексу Джонсу.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Карлосон подчеркнул, что войну против России ведут американские военные, Пентагон, Госдепартамент и ЦРУ.

«Я не думаю, что один факт дошел до сознания политиков в Вашингтоне: мы только что проиграли войну против России. США вели эту войну», — заявил он.

По словам журналиста, действия США против России не были связаны с Украиной — в Вашингтоне не заботятся о ней и сотнях тысяч убитых украинцев.

«Мы только что уничтожили Украину. Никого это не волнует», — продолжил Такер Карлсон, выразив опасение, что никто в США не признает поражение и не заявит об этом открыто.

Также он сомневается в том, что Вашингтон сможет признать, что «переоценил» свои силы. Американец добавил, что он действительно боится этого и задаётся вопросом, почему США не могут признать, что не смогли выиграть конвенциональную войну против России и на этом поставить точку, скорректировав «немного ожидания».

Как сообщало ИА Регнум, американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик считает, что США, в том числе при администрации президента Дональда Трампа, ведут войну с Россией через Украину, выдавая себя за «посредников». А тот факт, что Вашингтону не удаётся достичь быстрых результатов в переговорном процессе, по мнению эксперта, говорит о том, что Москва не клюнула на эту стратегию.

Использование Россией ядерного потенциала стало бы катастрофой для Соединённых Штатов. Об этом говорится в ежегодном докладе американской разведки конгрессу США.