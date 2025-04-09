Вашингтон, 10 апреля, 2025, 01:39 — ИА Регнум. Юмористический пост российского посольства в Кении про торговые пошлины позабавил американского предпринимателя, руководителя департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска.

Heisenberg Media Илон Маск

«Тарифные войны», — подписали дипломаты картинку, на которой помеченный российским флагом человек спокойно лежит на возвышенности и наблюдает за тем, как внизу суетятся люди под флагами США, Китая и Евросоюза.

Мем российского посольства в Кении

Маск в соцсети Х прокомментировал пост российской дипмиссии эмодзи смеющегося человека.

Как сообщало ИА Регнум, глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет.

Вечером 9 апреля Трамп заявил о приостановке действия пошлин США в отношении более 75 стран сроком на 90 дней. Мера вступила в силу незамедлительно. При этом президент США заявил о повышении тарифов в отношении товаров из Китая до уровня 125%. После заявления Трампа о приостановке действия пошлин для ряда стран основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали резкий рост.

Центральное телевидение КНР проинформировало о том, что Пекин с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.

Издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии написало о том, что страны Евросоюза могут с 15 апреля ввести против США ответные пошлины, которые ударят в первую очередь по электорату президента Трампа. Еврокомиссия рассматривает возможность повышения тарифов до 25% на широкий спектр товаров, экспортируемых из США на сумму около 22,1 млрд евро.