Москва, 10 апреля, 2025, 01:34 — ИА Регнум. Похороны рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) состоятся 11 апреля в Москве на Николо-Архангельском кладбище. Об этом сообщил его директор Марк Яровный.

Скриншот с YouTube Паша Техник

Отпевание и прощание с Павлом состоится в храме Петра и Павла в Лефортово 11 апреля с 12:00 до 15:00, написал Яровный.

Бывшая супруга Ева Карицкая в соцсетях сообщила, что родные согласились похоронить Пашу Техника в его любимых ярких брендах.

Мать рэпера пожелала, чтобы прощание с ним прошло в той же церкви, в которой его крестили.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта 40-летнего рэпера экстренно госпитализировали в Таиланде и ввели в искусственную кому. Позднее стало известно, что музыкант проходил курс лечения в реабилитационном центре.

4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть, в тот же день вечером скончался.

Ева Карицкая считает, что в смерти музыканта виноват наркодилер по имени Эдик. По её словам, именно он напоил рэпера алкоголем и накачал наркотическими веществами, хотя знал, что тот закодирован.

31 марта Карицкая сообщала, что у Техника была выявлена пневмония и почти на 100% поражены лёгкие. Причиной могла стать бактериальная инфекция. На фоне серьёзного поражения печени и других органов медики давали неблагоприятный прогноз. Музыканта подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Согласно заключению, сделанному тайскими врачами, основная причина смерти Павла Ивлева — септический шок. Кроме того, судмедэксперты указали на несколько обстоятельств, приведших к смерти рэпера. Это острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность, пневмония неуточнённая.

Год назад Паша Техник репетировал свои похороны. Церемонию назвали ироничной и вместе с тем трогательной. После ухода рэпера поклонники вспомнили его шутки о смерти. В последние годы он часто становился героем мемов и слухов о своей кончине, что стало частью его имиджа.