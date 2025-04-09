Вашингтон, 10 апреля, 2025, 01:09 — ИА Регнум. У американской армии имеется самое мощное в мире оружие. Об этом 9 апреля при общении с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — объявил глава Белого дома.

Других подробностей Трамп не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что Россия опережает западные страны в области создания тяжёлых огнемётных систем (ТОС). По его словам, у стран НАТО нет таких аналогов. Российские ТОС являются уникальным оружием, обеспечивающим качественное преимущество на поле боя. Применяемые в зоне проведения спецоперации комплексы позволяют бойцам ВС РФ занимать позиции противника без единого выстрела.

В США также отметили мощь российских огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк». Американский журнал The National Interest написал, что применяемые в зоне спецоперации на Украине тяжёлые системы полностью уничтожают цели в радиусе зоны поражения. По словам автора статьи, термобарические боеприпасы «Солнцепёка» создают облако пламени с температурой до 3000 градусов, что позволяет превратить украинскую военную технику в пыль.

В ноябре 2024 года российские военные впервые применили гиперзвуковые баллистические ракеты средней дальности «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске в качестве ответной меры после использования украинской армией натовских систем ATACMS. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, «Орешник» не имеет аналогов и ни одна ракетная система в мире не сможет сравниться с ним в технических показателях. Ракетный комплекс может поражать объекты, которые имеют высокую степень защиты и расположены на большой глубине. Десятки саморазделяющихся боевых блоков ракеты развивают скорость около 3 км/с. Температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов.