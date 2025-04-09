Вашингтон, 10 апреля, 2025, 01:02 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп на фоне обострения торговых отношений с КНР назвал председателя Республики Си Цзиньпина своим другом.

U.S. Embassy Canberra Дональд Трамп и Си Цзиньпин

«Он мой друг. Он мне нравится», — заявил Трамп 9 апреля журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Президент добавил, что уважает «господина Си», но Китай «плохо обошелся» с Америкой. Несмотря на разногласия, Трамп заверил, что готов встретиться с главой КНР.

При этом Трамп заявил, что соглашение о продаже сервиса TikTok будет отложено до урегулирования торгового спора между США и Китаем.

Как сообщало ИА Регнум, США могут снизить пошлины на китайские товары в том случае, если сделка по TikTok окажется успешной, уточнил ранее Трамп. Он пояснил, что каждый процент пошлины на импорт приносит США больше, чем TikTok. По его словам, сделка «будет в интересах США», к тому же сроки её заключения можно продлить.

Также 9 апреля Дональд Трамп заявил, что США незамедлительно повышают пошлины в отношении товаров из Китая до 125%. Американский президент добавил, что Китай, вероятно, скоро поймет, что ситуация, при которой «он обкрадывал США и другие страны», более неприемлема.

В ответ на это КНР приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.

Трамп отметил, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это. Он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.