Вашингтон, 10 апреля, 2025, 00:41 — ИА Регнум. На заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом по-прежнему надеется Вашингтон. Об этом 9 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Они должны это сделать… я надеюсь, что мы заключим соглашение с Россией и Украиной», — объявил Трамп журналистам в Белом доме.

Американский лидер добавил, что хотел бы увидеть, как Россия и Украина придут к соглашению.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Трампом. Лидер США предложил, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Путин принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий. Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах согласился с Трампом, заверив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов. В действительности он в тот же день нарушил договорённость, приказав ВСУ атаковать энергетический объект на территории Краснодарского края. Киев продолжает нарушать мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России.

Также Путин в ходе переговоров с Трампом отметил, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии. Кремль неоднократно заявлял о готовности урегулировать конфликт на Украине путем переговоров, но с учётом интересов РФ и искоренения первопричин кризиса.

Соблюдение Россией моратория на удары по энергообъектам демонстрирует её настрой на достижение мира на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва информирует Вашингтон о том, что Киев не соблюдает соглашение, но со стороны США пока нет реакции.