Вашингтон, 10 апреля, 2025, 00:39 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете 9 апреля высказал предположение о том, когда встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА Регнум Путин и Трамп не оставили Зеленскому вариантов

По словам Трампа, встреча двух лидеров может произойти «в какой-то момент», предположительно, в Саудовской Аравии.

«Посмотрим. Мы должны дойти до этого», — пояснил американский президент.

31 марта Трамп говорил, что намерен в апреле или «немного позже» отправиться с официальным визитом в Саудовскую Аравию, Катар и ряд других стран Ближнего Востока. Посещение Саудовской Аравии станет первой официальной поездкой Трампа за рубеж после инаугурации.

Как сообщало ИА Регнум, планы поездки президента США в Саудовскую Аравию не связаны с его российским коллегой Владимиром Путиным, 2 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На данный момент у Кремля отсутствует понимание о дате и месте возможной встречи Путина и Трампа. Тем не менее контакты с американской стороной на различных уровнях и по различным каналам продолжаются, добавил Песков.

18 марта состоялся диалог между Трампом и Путиным. В ходе телефонного звонка стороны обсудили ситуацию на Украине и пришли к соглашению о необходимости разрешения конфликта дипломатическими методами. Также российский лидер согласился с инициативой главы Белого дома о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично согласился с инициативой Трампа, при этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. В дальнейшем украинские бойцы продолжили систематические удары по российским энергетическим объектам.