Вашингтон, 10 апреля, 2025, 00:12 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп пояснил, почему принял решение отложить введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран. По его словам, «некоторые начали пугаться».

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При этом ранее Трамп однозначно говорил о пошлинах, что его «политика никогда не изменится».

9 апреля после приостановки действия этих тарифов его позиция кардинально изменилась — он признался журналистам в Белом доме, что «нужно быть гибким».

«Ну, я подумал, что некоторые немного переходят границы. Они начинали суетиться, понимаете, немного нервничать, немного пугаться», — цитирует Трампа The New York Times.

Как сообщало ИА Регнум, 9 апреля Дональд Трамп объявил о приостановке действия ответных пошлин в отношении более 75 стран. Он добавил, что санкционировал паузу и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере 10%. При этом президент США заявил о повышении тарифов в отношении товаров из Китая до уровня 125%.

Ранее Трамп заявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили.

Приостановка введения зеркальных пошлин США в отношении более чем 75 стран не касается секторальных тарифов. Об этом 9 апреля заявил глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя решение Трампа.

Курс биткоина 9 апреля вырос на 5,5% на бирже Binance. Таким показателем отметились торги. Рост произошел после заявления президента США о том, что размер пошлин более чем для 75 государств будет составлять 10% в течение 90 дней.