Вашингтон, 9 апреля, 2025, 23:53 — ИА Регнум. Приостановка введения зеркальных пошлин США в отношении более чем 75 стран не касается секторальных тарифов. Об этом 9 апреля заявил глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя решение президента США Дональда Трампа.

Global Look Press Скотт Бессент

Журналисты в Белом доме поинтересовались у Бессента, распространяется ли объявленная Трампом пауза на пошлины в отношении целых секторов импортных товаров, включая фармацевтику и древесину.

Министр ответил отрицательно.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля Дональд Трамп объявил о приостановке действия ответных пошлин в отношении более 75 стран. Он добавил, что санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере десяти процентов. При этом президент США заявил о повышении тарифов в отношении товаров из Китая до уровня 125%.

Ранее Трамп сообщил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили.