Киев, 9 апреля, 2025, 23:50 — ИА Регнум. Украина уже не просит бесплатно оружие, а согласна купить большой пакет вооружения у США, в который войдут в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Global Look Press

Зеленский заверил журналистов, что уже говорил американским властям, в частности президенту Дональду Трампу по телефону, что готов купить большой пакет оружия.

«Как связать наше соглашение с гарантией безопасности? Очень просто. Дайте нам пакет, мы за него заплатим. Нужно много разных инструментов, за которые мы готовы платить», — цитируют украинские СМИ Зеленского.

Глава киевского режима намерен приобрести десять ЗРК Patriot и готов отдать за соответствующий пакет 30-50 млрд долларов. При этом Зеленский не уточнил, откуда появятся деньги в условиях острого дефицита бюджета.

Зеленский ещё в феврале жаловался, что ВСУ испытывают нехватку ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Как сообщало ИА Регнум, руководство России не раз заявляло, что накачивание Киева оружием не изменит хода специальной военной операции. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что военные поставки киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что помощь Киеву только истощает ресурсы стран, поддерживающих Украину.

Бывший главком Вооруженных сил Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что Европа не сможет поддерживать Киев и вести против России «войну на истощение». По его словам, количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и они слишком дороги. Залужный добавил, что полностью обрушить систему противовоздушной обороны можно за два-три месяца. Он также отметил, что в европейских странах не хватает средств, чтобы сбивать авиабомбы.