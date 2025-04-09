Москва, 9 апреля, 2025, 23:27 — ИА Регнум. В Национальном центре (НЦ) «Россия» более тысячи экспертов в сфере урбанистики, архитектуры, дизайна, представители федеральных и региональных органов власти обсудили создание визуального кода страны. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба НЦ.

ИА Регнум Национальный центр “Россия

Спикеры в рамках панельной дискуссии «Визуальный код России» рассмотрели формирование единого подхода к созданию визуальных элементов, влияющих на образ будущего.

Более подробно об архитектурной концепции нового здания НЦ «Россия» рассказала генеральный директор центра Наталья Виртуозова.

«Мы хотим не просто построить здание, а создать здесь пространство будущего для человека. И в этом пространстве человеку должно быть комфортно, здесь он сможет удивляться, гордиться, гулять, влюбляться, а самое главное — мечтать, дерзко мечтать о будущем. С таким же подходом мы делаем филиалы Национального центра в регионах. Надеемся, что вокруг них будет формироваться комфортная городская среда для людей», — пояснила она.

Архитектор и основатель архитектурной мастерской ATRIUM Антон Надточий отметил, что для НЦ «Россия» и его филиалов будет прорабатываться единый визуальный код, однако проектируемые здания в Калининграде, Санкт-Петербурге, Якутске или в Сочи не могут быть одинаковыми.

Тему привлечения молодёжи к созданию новых символов и эмблем, отражающих современную идентичность России и её регионов поднял исполнительный директор Фонда «Клуб инвесторов» Владислав Преображенский. Он считает, что такая работа поможет сформировать основанный на достижениях России узнаваемый визуальный язык и самобытности каждого региона. Дизайнеры смогут органично вписывать эти элементы в городскую среду, придавая ей цельный облик.

Преображенского поддержал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он добавил, что ДНР активно развивается, однако главным ориентиром остаются люди, ради которых создаются городские пространства и новое жильё.

Такая большая страна, как Россия, нуждается в едином визуальном коде, необходимости комплексного подхода и тесного взаимодействия с жителями при формировании общей градостроительной концепции, считает главный архитектор Фонда ДОМ.РФ Илья Чуркин.

Также участники дискуссии обсудили роль визуальных коммуникаций в передаче национальных ценностей и смыслов, формирующих образ города и его архитектуру. Особое внимание эксперты уделили эволюции российской архитектуры, поиску баланса между хаосом и системой в визуальном языке РФ и примерам брендирования территорий вокруг филиалов НЦ.

Как сообщало ИА Регнум, НЦ «Россия» был создан по распоряжению президента Владимира Путина для сохранения наследия международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и её граждан на постоянной основе. Глава государства обозначил ключевую задачу центра — продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей.

Путин поручил центру подготовить понятный справочник с информацией о новых национальных проектах, их целях, этапах и результатах. Он пояснил, что люди должны знать о тех результатах, позитивных изменениях в жизни, которые можно увидеть и почувствовать.

К 2029 году в Москве построят новое здание НЦ «Россия». Здание будет возведено рядом с Краснопресненской набережной в центре столицы. Его проектируют совместно с мэрией Москвы. Архитектурная концепция здания разработана, в подготовке принимали участие ведущие архитекторы России.