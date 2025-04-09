Москва, 9 апреля, 2025, 23:19 — ИА Регнум. В аэропорту Внуково 9 апреля в 23:05 отменили введенные ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Представитель ведомства Артем Кореняко подчеркнул, что работа воздушной гавани была ограничена для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения на полёты ввели также в аэропорту Калуги.

Как сообщало ИА Регнум, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в ночь на 8 апреля также вводили в аэропортах Владикавказа и Грозного. Приём и выпуск самолётов аэропорты Беслан во Владикавказе и Северный в Грозном прекратили в 01:53 мск.