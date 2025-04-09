Москва, 9 апреля, 2025, 23:15 — ИА Регнум. Разногласия в высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона, который сначала был готов вести диалог с Россией от лица Евросоюза, а затем предложил защитить его от РФ с помощью французского ядерного оружия, могут быть обусловлены перепадами атмосферного давления. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press

По словам российского дипломата, заявления Макрона зависят от чего-то, возможно, от погоды или природных явлений.

«Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена», — сказала Захарова в интервью телеканалу «Москва-24».

Она назвала Макрона «ядерным Оле-Лукойе», который начал раскрывать над всеми ядерный зонтик и требовал место за столом переговоров.

«Стучал ножками, стучал кулаком по столу, истерично всем доказывал. У меня вопрос: надо же как-то определиться? На следующий день начинается риторика о ядерном оружии, о том, что они всех готовы победить и разгромить, отправить куда-то свои контингенты», — продолжила она.

При этом Макрон ранее назвал РФ угрозой для его страны и Евросоюза в целом, чем обосновал наращивание военных расходов и распространение французского ядерного оружия в странах ЕС.

Заявления президента Франции о ядерном зонтике для Европы звучат весьма опасно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля главы генштабов Великобритании и Франции обсудили возможный план по отправке на Украину «миротворцев». Отмечается, что руководители оборонных ведомств обсудили структуру, размер и состав, необходимые для любых будущих сил по «обеспечению безопасности» на Украине.

До этого, 4 апреля, киевский режим провел переговоры с Британией и Францией по вопросу размещения военных контингентов на территории Украины. Днем ранее газета The Financial Times заявила, что коалиция стран Европы ведет обсуждение использования структур НАТО для развертывания на территории Украины своих войск.

Представителем европейских стран на возможных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине может выступить Эммануэль Макрон, предположили британские СМИ.