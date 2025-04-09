Москва, 9 апреля, 2025, 23:07 — ИА Регнум. В аэропортах Внуково и Калуга вечером 9 апреля ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Представитель ведомства Артем Кореняко, уточнил, что ограничить работу воздушных гаваней пришлось для обеспечения безопасности полетов.

Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все меры для безопасности полётов.

Как сообщало ИА Регнум, временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в ночь на 8 апреля также вводили в аэропортах Владикавказа и Грозного. Приём и выпуск самолётов аэропорты Беслан во Владикавказе и Северный в Грозном прекратили в 01:53 мск.

Кроме того, вечером 8 апреля в аэропорту Ульяновска были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Ранее в этот же день сообщалось о введении временных ограничений в аэропортах Волгограда и Саратова.