Севский район, Брянская область, 9 апреля, 2025, 22:55 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье Севского района Брянской области. Об этом вечером 9 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Величкин

«В результате террористической атаки частично нарушено электроснабжение бытовых потребителей. Пострадавших нет», — отметил глава области в Telegram-канале.

На месте происшествия организовали аварийно-восстановительные работы.

Богомаз подчеркнул, что ВСУ продолжают наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на публично принятые обязательства.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 апреля над четырьмя российскими регионами средства ПВО обезвредили 19 украинских беспилотников. В Минобороны РФ уточнили, что в период с 20:15 до 21:10 мск были ликвидированы девять дронов ВСУ в Брянской области, шесть — в Калужской. Ещё три беспилотника ВСУ сбили над территорией Республики Крым, один — над Курской областью.

Украинские формирования 8 апреля с применением беспилотников целенаправленно атаковали высоковольтные линии «Курскэнерго». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела со стороны ВСУ двух энергообъектов в Курской области.

ВСУ с применением восьми БПЛА попытались атаковать компрессионную станцию на Кубани, которая обеспечивает газоснабжение газопровода «Турецкий поток». Все атакующие дроны противника сбили российские средства противовоздушной обороны и огневые группы. Ущерба объекту не допущено.

Минобороны подчеркнуло, что киевский режим кратно нарастил число атак на объекты энергетики в России вопреки заявлениям украинского руководства. Об этом 5 апреля заявило Минобороны РФ. Только в Брянской области ВСУ 4 апреля повредили линию электропередачи в Климовском районе, оставив без света многих потребителей. Новый Ропск был обесточен из-за атаки украинского дрона на энергообъект в Климово. Из-за обстрелов инфраструктуры в Погаре была обесточена трансформаторная подстанция в Случевске — там пришлось проводить эвакуацию. Удар другого БПЛА оставил без электричества часть жителей Лемешовки.