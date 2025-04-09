Лозанна, Швейцария, 9 апреля, 2025, 22:44 — ИА Регнум. МОК ведет переговоры с международными федерациями зимних видов спорта о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом 9 апреля сообщил спортивный директор Кит Макконнел на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации.

Global Look Press

Макконнел привел пример Олимпиады в Париже, где нейтральные спортсмены выступили без проблем, и объяснил протокол допуска, включающий антидопинговые тесты и критерии нейтральности.

Директор МОК отметил, что уже решено допустить российских и белорусских спортсменов в ски-альпинизме и ведутся переговоры по конькобежному спорту, фигурному катанию и шорт-треку.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Как сообщало ИА Регнум, совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) регулярно возвращается к вопросу допуска россиян к международным стартам. Российские лыжники с марта 2022 года не могут выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных федерацией.

В ноябре 2024 года президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отмечала, что российские спортсмены поедут на зимние Олимпийские игры в Италии только в том случае, если они смогут выступить под своим гимном и со своим флагом.