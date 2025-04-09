Москва, 9 апреля, 2025, 22:32 — ИА Регнум. О сбоях в работе Telegram вечером 9 апреля сообщили российские пользователи. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Так, по состоянию на 21:40 мск за час на затруднения в работе мессенджера пожаловались 995 пользователей. Наибольшее количество претензий поступило от жителей Новосибирской области (33% жалоб), Забайкальского (16%) и Красноярского краев (12%), Иркутской (8%) и Кемеровской области (4%).

Сбои в работе мобильного приложения отмечали 68% пользователей, проблемы в работе оповещений (15%), на сайте мессенджера (10%), с общими техническими неполадками столкнулись 4% пользователей, ещё у 2% возникли затруднения со входом в личный кабинет.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 февраля пользователи также массово жаловались на работу мессенджера Telegram. За час о проблемах сообщили 10 030 пользователей, всего за сутки — 11 580 человек. До этого российские пользователи Telegram жаловались на сбои в его работе 22 января.

Сайт и мобильное приложение РЖД 1 апреля подверглись массированной DDoS-атаке. Резкий рост числа жалоб от пользователей начался около 10:45 мск.