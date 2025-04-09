Лондон, 9 апреля, 2025, 22:30 — ИА Регнум. Курс биткоина 9 апреля вырос на 5,5% на бирже Binance. Таким показателем отметились торги.

Global Look Press

Рост произошел после заявления президента США Дональда Трампа о том, что размер пошлин более чем для 75 государств будет составлять 10% в течение 90 дней.

Так, к 20:50 мск биткоин за сутки подорожал до 81 313 долларов. До распоряжений американского лидера криптовалюта стоила порядка 77 тыс. долларов.

7 апреля стоимость биткоина упала ниже 75 тыс. долларов впервые с 7 ноября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон приостанавливает на 90 дней действие ответных пошлин в отношении более 75 стран, заявил 9 апреля Дональд Трамп.

Российским властям следует проанализировать перспективы использования криптовалют, особенно после того, как Дональд Трамп заявил о формировании стратегического криптовалютного резерва. Такое мнение высказал 23 марта глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Эксперт считает, что в условиях антироссийских санкций, которые ограничивают платежно-расчетные операции для российских экономических субъектов, криптовалюта стала одним из инструментов проведения платежей.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о налогообложении цифровой валюты. Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом, это также относится к используемой для внешнеторговых расчетов «в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций» валюте.

Позднее правительство РФ утвердило порядок добычи криптовалюты. Юридическим лицам для этого необходимо регистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы, а физические лица могут заниматься майнингом с учетом ограничений на использование электроэнергии.

20 января курс криптовалюты на торгах превысил отметку в 109 тыс. долларов и обновил исторический максимум. До этого цена на биткоин установила исторический максимум 17 декабря 2024 года, когда за него давали 108,353 тыс. долларов.