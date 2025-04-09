Псков, 9 апреля, 2025, 22:18 — ИА Регнум. Городской суд Пскова 9 апреля удовлетворил ходатайство следствия и арестовал ректора государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину, задержанную по подозрению в мошенничестве. О этом сообщает ТАСС.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Суд избрал в отношении Ильиной Натальи Анатольевны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — вынесла решение судья.

Заседание проходило в закрытом режиме. Ильина будет под стражей до 7 июня.

Как сообщало ИА Регнум, задержанная силовиками Наталья Ильина задекларировала за 2020 год доход в сумме более 15 млн рублей, а в 2021-м — 3,2 млн и квартиру.

Ильину задержали по делу о хищении бюджетных средств, против неё возбудили уголовное дело 8 апреля. В ходе следствия установлено, что ректор трудоустроила в университете несуществующего сотрудника, тем самым присвоила около 10 млн рублей.

Ранее ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета Игоря Воротникова арестовали по делу о фиктивном зачислении иностранных студентов. В период с 2023 по 2025 год Воротников безосновательно зачислял на бюджетные места иностранных студентов, которые в дальнейшем не посещали вуз. Общий нанесённый бюджету ущерб оценивается в 1 млн рублей.