Москва, 9 апреля, 2025, 22:15 — ИА Регнум. Вечером 9 апреля над четырьмя российскими регионами средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили 19 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«В период с 20:15 до 21:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Из общего количества девять вражеских дронов сбили в Брянской области, шесть — в Калужской. Ещё три беспилотника ВСУ нейтрализовали над территорией Республики Крым, один — над Курской областью.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 апреля и ночью 9 апреля киевский режим совершил массированную атаку на российские регионы с применением беспилотников. Масштабному налёту подвергся Краснодарский край, где сбили 67 дронов. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили 158 дронов над 11 регионами и акваториями Чёрного и Азовского морей. Кроме того, утром ещё четыре украинских беспилотника самолётного типа были перехвачены в Оренбургской области и два — в Нижегородской области.

Самую массированную беспилотную атаку на российские регионы вне зоны спецоперации киевский режим предпринял в ночь на 11 марта. Тогда российские военные уничтожили 343 дрона.