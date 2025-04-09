Вашингтон, 9 апреля, 2025, 22:17 — ИА Регнум. Основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже демонстрируют резкий рост после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке действия пошлин для ряда стран. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Global Look Press

Так, индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 6,2% и составил 39 979,36 пункта, а значение S&P 500 увеличилось на 6,94% до 5328,47 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite при этом возросло на 9,68% и составило 16 745,67 пункта. Этот индекс включает в себя котировки свыше 3 тыс. корпораций из США и не только.

Ранее глава Белого дома призвал биржевых игроков скупать акции на фоне падения их котировок из-за пошлин. Вслед за этим акции компании американского лидера Trump Media & Technology Group начали расти.

Вечером 9 апреля президент США заявил о приостановке действия пошлин в отношении более 75 стран. Действие ответных тарифов будет остановлено сроком на 90 дней, мера вступает в силу немедленно. При этом Трамп заявил о повышении тарифов в отношении товаров из Китая до уровня 125%.

В свою очередь Пекин призвал США отказаться от угроз, шантажа и одностороннего экономического запугивания. Контрмеры после введения дополнительных американских пошлин будут продолжаться «до конца», заявил официальный представитель посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля глава Белого дома объявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС ответит на введение торговых пошлин США укреплением единства своего внутреннего рынка. Она также пообещала стереть имеющиеся торговые барьеры между странами объединения.