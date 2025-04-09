Санкт-Петербург, 9 апреля, 2025, 20:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали двух жителей, которые планировали подсыпать снотворное в еду своим жертвам, чтобы завладеть их квартирой. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По версии следствия, двое злоумышленников, испытывая неприязнь к знакомым мужчине и женщине, решили их убить и завладеть принадлежащими им денежными средствами и квартирой на улице Марата. Для этого 19 февраля они приискали непосредственного исполнителя убийства. О преступных намерениях фигурантов мужчина сообщил в правоохранительные органы», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что с 19 февраля по 7 апреля один из фигурантов не раз встречался с «исполнителем» убийства для обсуждения плана преступления. Они должны были прийти в гости к потерпевшим, подмешать им снотворное в пищу и напитки, после чего похитить деньги и документы на имущество, а мужчину и женщину вывезти в поселок Лисий Нос, убить их и сокрыть тела.

8 апреля мужчины, у которых с собой были продукты питания, напитки, оружие и снотворное, пришли к месту предполагаемого преступления, однако были задержаны. Подозреваемым предъявят обвинение и решат вопрос о мере пресечения.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта в Санкт-Петербурге задержали мужчин, похитивших подростка с целью вымогательства. Они избили 16-летнего юношу, посадили его в автомобиль и угрожали расправой, требуя 300 тыс. рублей выкупа.

Подросток позвонил своему отцу и сообщил о похищении, тот перечислил сыну на карту запрошенную за освобождение сумму. Часть денег юноша обналичил в банкомате и передал похитителям, а оставшиеся 126 тыс. рублей перечислил с помощью криптовалютной акции. После получения денег злоумышленники высадили свою жертву из автомобиля и скрылись. Полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемых, возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.