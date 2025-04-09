Вашингтон, 9 апреля, 2025, 20:37 — ИА Регнум. Вашингтон приостанавливает на 90 дней действие ответных пошлин в отношении более 75 стран. Об этом 9 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

AP/TASS

«На основании того факта, что более 75 стран обратились к представителям США и что эти страны по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер, я санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период в размере десяти процентов», — написал он в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома добавил, что приостановление действий ответных пошлин вступает в силу немедленно. При этом Трамп заявил о повышении тарифов в отношении товаров из Китая до уровня 125%.

В свою очередь Пекин призвал США отказаться от угроз, шантажа и одностороннего экономического запугивания. Контрмеры после введения дополнительных американских пошлин будут продолжаться «до конца», заявил официальный представитель посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский президент объявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет.

Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. О возможном принятии ответных мер заявили и власти ЕС. Трамп в ответ на это утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%, вслед за этим китайская сторона приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Затем размер пошлин в отношении КНР был увеличен до 104%.

Только за два дня фондовый рынок США потерял 6,6 трлн долларов. Трамп назвал свою политику экономической революцией и призвал сограждан приготовиться к трудным временам, пообещав, что в итоге США добьются исторического результата.