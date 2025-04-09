Вашингтон, 9 апреля, 2025, 20:30 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки немедленно повышают пошлины в отношении товаров из Китая до 125%. Об этом 9 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

AP/TASS

«Учитывая недостаток уважения, проявленный Китаем к мировым рынкам, я поднимаю взимаемые США с КНР пошлины до 125%, они вступают в силу незамедлительно», — написал он в Truth Social.

Трамп добавил, что Китай, вероятно, скоро поймет, что ситуация, при которой «он обкрадывал США и другие страны», более неприемлема.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Трамп обнародовал список стран, с которых планируется взимать взаимные пошлины. Глава Белого дома назвал такое решение наступлением экономической независимости для США. В частности, в отношении Китая пошлины составили 34%.

Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. О возможном принятии ответных мер заявили и власти ЕС.

9 апреля Трамп раскритиковал решение Пекина об ответном росте пошлин и утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. В ответ на это китайская сторона 9 апреля приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.

Также 9 апреля Трамп отметил, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это. Он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.