Сумы, Украина, 9 апреля, 2025, 20:23 — ИА Регнум. В Сумской области уничтожен главный объект по производству боеприпасов для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 9 апреля сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на украинского офицера Антона Сербина.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен», — заявил Сербин.

Отмечается, что предприятие располагалось в городе Шостка, находящемся под Сумами. По информации журналистов, в этой окрестности также находятся заводы по производству пороха и детонаторов — «Звезда» и «Импульс». Они несколько раз были атакованы в 2024 году.

Ранее 9 апреля появилась информация о том, что ВС России в течение суток нанесли удар по предприятию, производящему оперативно-тактические ракеты на территории Украины.

6 апреля российские войска с применением беспилотников нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения украинских формирований. Кроме того, были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые задействованы в производстве дронов для ВСУ.

5 апреля армия России нанесла удары по военному аэродрому и складам боеприпасов ВСУ. Также были поражены предприятие по сборке беспилотников и скопления живой силы и техники противника в 147 районах. 2 апреля военнослужащие ВС РФ сорвали попытку побега украинских морпехов из населенного пункта Басовка Сумской области, нанеся им огневое поражение.