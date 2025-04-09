Брюссель, 9 апреля, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Представители Евросоюза потребовали от президента Сербии Александра Вучича убрать вице-премьера Александра Вулина из нового правительства страны. Об этом 9 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Александр Щербак/ТАСС

«Из Брюсселя оказывают давление на президента Вучича, чтобы он (Вулин. — Прим. ред.) был исключен из состава нового правительства, которое будет сформировано на следующей неделе», — сказал собеседник агентства.

Источник также проинформировал, что ЕС запустил процедуру внесения Вулина в санкционный список. При этом он отметил, что детали налагаемых санкций «пока неизвестны».

Ранее Вулин, выступая в Европарламенте, заявил, что Брюссель затеял проект по свержению Вучича с поста президента Сербии. Он также заявил, что Сербия никогда не вступит в войну с Россией ради членства в Евросоюзом. Затем политик назвал Россию единственным прочным историческим союзником Сербии.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года Вулин заявил, что Белград рассматривает вступление в БРИКС как альтернативу членству страны в ЕС. Сотрудничество с БРИКС является возможностью для Сербии сформировать альянс с государствами, которые ничего не требуют и не навязывают, а предложить могут даже больше, чем просит Белград, отмечал Вулин.