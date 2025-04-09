Луганск, 9 апреля, 2025, 22:11 — ИА Регнум. Жители Луганской Народной Республики (ЛНР) в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне высадили в Новоайдарском округе геоглиф в виде слова «Победа». Мероприятие прошло в рамках международной акции «Сад памяти»

t. me/government_lnr

«Это слово в год 80-летия Великой Победы и Защитника Отечества имеет особый смысл. В нём — наша память о подвиге дедов и прадедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны, и главный смысл нашей нынешней жизни», — заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Участниками акции стали советник министра природных ресурсов и экологии РФ Андрей Порошин, заместитель председателя правительства ЛНР Павел Ковалев, заместитель начальника департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Наталия Сеидова, врио министра природных ресурсов и экологии республики Елена Бойко.

t. me/government_lnr

Кроме того, в мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела организации взаимодействия с органами государственной власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в области лесных отношений Татьяна Ковтун, директор АНО «Сад памяти» Александр Краснощеков, депутат Народного совета ЛНР Василий Леонов, а также жители Новоайдарского округа и активисты молодёжных организаций.

Участники акции «Сад памяти» высадили саженцы декоративного кустарника бирючины обыкновенной на площади 1,5 га. Размер геоглифа составит 260 на 50 метров. Всего будет высажено 20 тыс. кустарников.

Отмечается, что подобный геоглиф стал первым на территории ЛНР. Ранее похожий объект высадили в Донецкой Народной Республике. В скором времени геоглифы, приуроченные ко Дню Победы, появятся и на остальных новых российских территориях.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта стартовал шестой сезон международной акции «Сад памяти» в РФ и за рубежом. В рамках акции высаживается 27 млн деревьев по всему миру и первым в 2025 году принял эстафету Севастополь.

8 апреля данная акция прошла в Оренбуржье. Волонтёры «Роснефти» высадили более 10 тыс. сеянцев сосны в национальном парке «Бузулукский бор» на площади трёх гектаров, ранее пострадавших от природного пожара.