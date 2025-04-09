Москва, 9 апреля, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Первые расследования Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN), призванной бороться с дезинформацией, появились на сайте организации. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press

«8 апреля был запущен официальный сайт Global Fact-Checking Network. Теперь эта глобальная онлайн-площадка доступна всем пользователям. Она объединяет экспертов в области разоблачения недостоверной информации и является, по сути, интернациональным порталом, где формируется честный открытый подход к фактчекингу, аккумулируются актуальные расследования и опровержения», — отметила она.

Первым большим материалом, опубликованным на сайте GFCN, стало расследование в отношении деятельности медиасети «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Также на площадке появилось расследование эксперта Тимофея Ви, который опроверг фейк о том, что у министра обороны США якобы есть российская электронная почта.

GFCN была создана агентством ТАСС и АНО «Диалог Регионы». В настоящее время в неё входят более 30 иностранных журналистов и расследователей из 30 стран мира, среди которых Бразилия, Пакистан, Индонезия, Сингапур и многие другие. Ассоциация объединила экспертов в области разоблачения недостоверной информации и фактчекинговые организации по всему миру.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября 2024 года в ходе международного форума «Диалог о фейках 2.0» было объявлено о создании ассоциации по выявлению недостоверной информации. Отмечалось, что в новой организации примут участие также страны, в которых организации по проверке фактов ещё не политизированы.

В январе Захарова уличила экс-президента Финляндии Саули Ниинистё в цитировании несуществующих слов основателя и первого руководителя Советского Союза Владимира Ленина. Официальный представитель МИД РФ уточнила, что экс-президент Финляндии уже не в первый раз использует фейки и, к примеру, в 2014 году выдумал якобы существующую старинную «русскую пословицу»: «казак берёт всё, что плохо лежит».