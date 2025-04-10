Москва, 10 апреля, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Новости о том, что подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут пытался приобрести оружие на Украине, не повлияют на американские поставки военной помощи стране, так как они носят скорее политический характер для администрации Белого дома. Об этом в четверг, 10 апреля, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум.

Martin County Sheriff’s Office/Zuma/TASS

9 апреля сын американского президента Дональд Трамп — младший обвинил киевский режим в умалчивании факта, что Раут намеревался купить оружие на Украине. Сын президента сообщил об установленном факте, что Раут общался в мессенджере с человеком, которого считал украинцем, имевшим доступ к оружию. Мужчина планировал купить у него ручной противотанковый гранатомет или переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger.

«Я думаю, что вопрос поставок оружия на Украину носит для администрации Трампа скорее политический характер. То есть они применяют это, по сути, как инструмент давления на Россию. И об этом Трамп неоднократно говорил. И для администрации Трампа, собственно, не так важно, насколько долго продлится военный конфликт, сколько людей погибнет в этом конфликте, где окажется оружие. Им скорее важно организовать вот этот, знаете, такой вот очень выгодный для США трафик», — сообщил Михайлов.

С одной стороны, США нужно выйти из украинского кейса, снять себя ответственность за проигрыш коллективного Запада, потому что любые возможные западные военно-технические поставки Украине уже никак не изменят ситуации — страна всё равно проиграет, рассказал эксперт. Он уточнил, что вопрос в этом случае стоит лишь в том, будет ли Запад затягивать неизбежное или это сможет закончиться быстрее.

«Но при этом, с другой стороны, коллективному Западу в лице США нужно ещё перевалить, кроме ответственности, ещё и финансовую составляющую за дальнейшее обеспечение Украины как инструмента давления на Россию. И этим новым приобретателем будет как раз Европа. Об этом уже многократно говорил и Трамп, и его вице президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио»,— заявил Михайлов.

Военный аналитик напомнил, что в США регулярно говорят о том, что Европе всё равно придется брать на себя более серьезную материальную военную ответственность и что региону придется скидываться большей суммой в общую копилку НАТО. Такой сценарий неизбежен, так как американцы уже не раз заявили о том, что они и так вложили очень много в украинский кейс и что пора Европе взять это всё на себя, уточнил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля Рубио заявил, что входящие в НАТО страны, в том числе США, должны будут повысить расходы на военные нужды до 5% своего ВВП. Госсекретарь уточнил, что это необязательно должно произойти в ближайшие год или два, однако соответствующий план должен быть создан.

Трамп в январе заявил, что потребует, чтобы все страны НАТО повысили расходы на оборону до 5% ВВП. При этом он отметил, что оборонные расходы ряда государств были даже меньше 2% ВВП, что предусмотрено правилами альянса.

Рубио 26 февраля заявил, что у США больше нет возможности субсидировать союзников по НАТО, которые не направляют должное количество средств на военные нужды. Американский госсекретарь уточнил, что речь идет о богатых странах Западной Европы.

15 сентября 2024 года в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида произошло покушение на Трампа. Стрелял 58-летний американский гражданин Райан Уэсли Раут из АК-47, ствол которого он просунул через ограждение гольф-клуба. В Трампа он не попал. Раута задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что он бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ВСУ.

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин указала на участие Раута в ролике в поддержку украинского нацформирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).