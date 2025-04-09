Ташкент, 9 апреля, 2025, 19:25 — ИА Регнум. Вашингтон и Ташкент подписали соглашение о критических минералах. Об этом 9 апреля проинформировали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«По итогам встреч подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере критических минералов, достигнуты договорённости об инвестициях в разведку и добычу полезных ископаемых», — сказано в сообщении.

Также были заключены соглашения о строительстве комплексов тонкого измельчения руд, привлечении инновационных технологий и создании добавленной стоимости критического сырья, повышении квалификации узбекских специалистов. Кроме того, стороны согласовали сроки реализации новых проектов в сфере туризма — строительства гостиниц.

Делегация министерства инвестиций, промышленности и торговли находится в США, где проводит встречи и переговоры с главами крупных компаний, корпораций и отраслевых ассоциаций.

Днём ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что украинская делегация с 11 по 12 апреля прибудет в Вашингтон для переговоров с американской стороной по сделке о редкоземельных металлах.

По информации издания, в состав делегации войдут заместители министра экономики и министра юстиции Украины, а также неназванная международная юридическая фирма, которая будет консультировать украинскую сторону.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству организовать поиск в стране редкоземельных металлов и других ресурсов. Он добавил, что заняться вопросом должны министр природных ресурсов и охраны окружающей среды и вице-премьер, курирующий сферу геологоразведки.