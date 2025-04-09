Париж, 9 апреля, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Французская полиция вернула личные вещи задержанной в парижском аэропорту Шарль-де-Голль сотруднице МИД РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в посольстве России во Франции.

Global Look Press

«Полиция вернула ей личные вещи, в сопровождении российского консула она покинула аэропорт», — цитирует агентство российскую дипмиссию.

О задержании 6 апреля французской пограничной службой российского дипломата сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, сотрудницу российской дипмиссии задержали без объяснения причин, изъяв её телефон и компьютер. Дипломату пришлось ожидать почти семь часов доступа и допуска к коллеге, которая была в составе официальной делегации.

В результате выраженного РФ демарша посольству Франции члену российской официальной делегации все же разрешили въезд в страну.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание, заявил, что подобные действия со стороны французских властей являются недопустимыми. Он отметил, что такие действия противоречат обязательствам Французской Республики в рамках Венской конвенции.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель правительства Франции Софи Прима не стала комментировать происходящее, сославшись на отсутствие информации по инциденту.