Москва, 9 апреля, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских формирований и их пособников представил отчёт, подтверждающий, что бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) системно убивали мирных жителей Курской области.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

В докладе представлена информация от жителей региона о некоторых военных преступлениях. В частности, участники опроса указали на многократные случаи расстрелов и убийств киевским режимом мирных граждан, а также повсеместный грабёж, намеренное уничтожение домов, храмов, больниц и других объектов социальной инфраструктуры.

«Полученные нами данные в полной мере изобличают киевский режим в системных целенаправленных убийствах жителей Курской области, включая женщин и стариков, убийствах как из стрелкового оружия, так и с помощью БПЛА, дронов-камикадзе, с помощью сбросов взрывчатых устройств», — сказал председатель трибунала, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Украинские военные за время оккупации приграничных районов Курской области совершили массу преступлений против мирного населения. Так, 23 марта СК РФ сообщил, что российские следователи располагают доказательствами расстрела мирных жителей в Курской области украинскими формированиями.

По версии следствия, в Судже в январе–феврале 2025 года украинские военные занимались мародёрством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Украинские военные целенаправленно стреляли по жилым домам в Судже, и некоторые здания в результате киевской агрессии были полностью разрушены.

24 марта СК зафиксировал доказательства прицельной атаки ВСУ на жилые дома Беловского и Конышевского районов Курской области. При атаке киевских боевиков пострадали два мирных жителя российского региона.

Ранее 9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что замолчать или скрыть преступления украинских военных на территории Курской области не получится, возмездие обязательно настанет. По её словам, страны Запада, закрывающие глаза на зверства ВСУ, таким образом покрывают преступления киевского режима.