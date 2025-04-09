Белград, 9 апреля, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Россия является единственным прочным историческим союзником Сербии. Об этом заявил вице-премьер республики Александр Вулин.

Global Look Press

«Наш единственный прочный исторический союзник — Россия», — отметил он в беседе с ТАСС.

Ранее Вулин заявил в Европарламенте, что Сербия никогда не вступит в войну с Россией ради членства в ЕС, а также обвинил союз в попытках свергнуть президента Александра Вучича.

Вскоре после этих слов появилась информация о планах ЕС внести его в санкционный список. Вице-премьер также рассказал, что Вучичу поступило сообщение из Брюсселя с требованием убрать его из состава нового правительства.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин также называл РФ и Сербию духовно близкими странами. На протяжении веков сербы были самым надёжным союзником России, подчеркнул президент. Он также отметил особый характер отношений между государствами. Также Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-сербского стратегического партнёрства и указал, что оно полностью отвечает интересам братских народов обеих стран.