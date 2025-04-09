Брюссель, 9 апреля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) запустил процедуру внесения вице-премьера Сербии Александра Вулина в санкционный список после его заявлений о Брюсселе и Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Сербии.

Global Look Press

Ранее Вулин, выступая в Европарламенте, заявил, что Брюссель затеял проект по свержению Александра Вучича с поста президента Сербии. Он также заявил, что Сербия никогда не вступит в войну с Россией ради членства в ЕС.

«Нам стало известно, что после сегодняшней речи Евросоюз запустил процесс внесения господина Вулина в санкционный список. Процедуру начали сегодня, и она должна быть завершена в течение нескольких дней», — отметил источник.

При этом детали планируемых санкций пока неизвестны.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года Вулин заявил, что Белград рассматривает вступление в БРИКС как альтернативу членству страны в ЕС. Сотрудничество с БРИКС является возможностью для Сербии сформировать альянс с государствами, которые ничего не требуют и не навязывают, а предложить могут даже больше, чем просит Белград, отмечал Вулин.

Ранее президент России Владимир Путин назвал РФ и Сербию духовно близкими странами. На протяжении веков сербы были самым надёжным союзником России, подчеркнул президент. Он также отметил особый характер отношений между государствами.