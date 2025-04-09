Таллин, 9 апреля, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Парламент Эстонии принял в окончательном чтении поправки к законопроекту, разрывающему связи с Эстонской православной христианской церковью (ЭПХЦ) в стране. Об этом сообщает портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на пояснительную записку.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В среду, 9 апреля, Рийгикогу [парламент] Эстонии принял инициированный правительством закон о внесении изменений в закон «О церквях и приходах», который в числе прочего призван пресечь возможности использования действующих в Эстонии религиозных организаций в целях разжигания вражды», — пишет телерадиокомпания.

За принятие закона проголосовали 60 эстонских депутатов, возразили — 13, а еще 16 воздержались от голосования.

Согласно закону, эстонские церкви должны будут изменить свой устав в соответствии с обновленным законодательством в течение ближайших нескольких месяцев.

Более того, действующие в стране церкви или монастыри не могут «исходить из находящегося в иностранном государстве и имеющего серьезное влияние» лица или объединения, а также иметь какие-либо связи с религиозным объединением или центром.

О том, что эстонские власти хотят принудительно закрыть ЭПЦ в случае её отказа разорвать связи с Москвой и «добровольно» уйти в местное православие, подчиняющееся Константинопольскому патриархату, стало известно в сентябре 2024 года. Тогда Таллин потребовал от ЭПЦ войти в состав ЭАПЦ, паства последней насчитывает 7 тыс. прихожан против 100 тыс. у ЭПЦ.

Уже в конце апреля 2024 года глава МВД страны Лаури Ляэнеметс пригрозил закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения РПЦ. В августе этого же года потребовал от ЭПЦ разорвать канонические связи с Московским патриархатом.

Через несколько месяцев МВД Эстонии приступило к подготовке поправок к закону о церквях, который позволит юридически запретить в республике деятельность ЭПЦ МП.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта Тартуский уездный суд разрешил Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) сменить название на Эстонскую христианскую православную церковь. Суд дважды отказывал в смене названия. Однако в этот раз он счел обоснованными и понятными пояснения, что новое название корректно отражает цель и сферу деятельности церкви.