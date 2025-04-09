Бали, Индонезия, 9 апреля, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Российская туристка упала на кораллы и едва не погибла во время селфи на индонезийском острове Бали. Об этом 9 апреля сообщило местное издание The Bali Sun.

Manfred Bail/Global Look Press

Инцидент произошёл 5 апреля на пляже Биас Тугел в Падангбае. 27-летняя Алёна Андреева встала на камень, пытаясь сделать селфи. В этот момент её сбила большая волна, которая отбросила девушку на коралловое дно.

«В результате инцидента пострадавшая получила рваную рану в верхней правой части головы и рану на правом бедре. Травмы были настолько серьёзными, что туристу пришлось оказать неотложную медицинскую помощь на пляже, прежде чем её перевезли в местную больницу», — сказано в публикации.

Андрееву оперативно доставили в местную больницу, после чего её перевели в более крупную клинику для прохождения дальнейшего лечения. В публикации также указано, что травмы, полученные в результате контакта с кораллами, обычно долго заживают и могут сопровождаться побочными эффектами. Это связано с содержанием в кораллах веществ, препятствующих затягиванию ран.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года российская туристка выпала из поезда, пытаясь сделать селфи на Шри-Ланке. Инцидент произошёл неподалёку от города Элла, 25-летняя россиянка ехала туда с курорта Хиккадува. Во время поездки она решила сделать селфи, но не удержалась и выпала на ходу из состава. Путешественницу с травмами доставили в стационар Демодара. Там девушке оказали медицинскую помощь.