Мадрид, 9 апреля, 2025, 18:35 — ИА Регнум. 13-летний украинский каратист Евгений Мельник отказался пожимать руку и фотографироваться со спортсменом из России Игорем Григорьевым во время юношеского турнира в Испании. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

Кадр из видео

На кадрах видно, как Мельник во время церемонии награждения проходит мимо пьедестала, на вершине которого находится россиянин, не пожав ему руку и не приняв участие на совместном фото победителей и призёров.

Григорьев, выступавший под нейтральным флагом, занял на турнире первое место. Серебро получил представитель Саудовской Аравии Абдулла Албиши, а Мельник, соответственно, занял третью строчку.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года игроки украинской киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI) не пожали руки россиянам из команды Virtus. pro после матча на международном турнире по Counter-Strike 2 (CS2) в Рио-де-Жанейро. Судя по отрывку трансляции, после победы над российским коллективом со счётом 2:0 в четвертьфинале игроки NAVI посовещались и не стали подходить к россиянам для рукопожатия.