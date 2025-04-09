Москва, 9 апреля, 2025, 18:25 — ИА Регнум. В России с 2026 года начнет действовать семейная налоговая выплата для работающих родителей двоих и более детей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой информацию, предоставленную Минтрудом России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«С 2026 года начнет действовать семейная налоговая выплата работающим родителям двоих и более детей. В Минтруде ожидают, что она охватит 4,2 млн семей, в которых воспитывают 10,9 млн детей», — говорится в материале.

Единовременная выплата, которую смогут получить оба родителя, складывается из разницы пересчитанного по ставке 6% уплаченного в 2025 году НДФЛ.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми. Тогда сообщалось, что возврат НДФЛ положен только гражданам с детьми, постоянно проживающим в России. При этом возраст детей не должен превышать 18 лет, а если дети учатся в вузе, родители смогут получать возврат до того момента, пока учащимся не исполнится 23 года.

Выплату будет назначать и предоставлять территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования. Заявления на возврат 7% нужно будет подавать с 1 мая по 1 октября каждого года через портал «Госуслуги» или лично через отделения фонда.